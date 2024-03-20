Çerkeş Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu

Çerkeşli kadınların bir araya gelerek kurduğu Çerkeş Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışı yapıldı.

Işıklar Konağı'nda hizmet verecek ilçenin ilk kadın kooperatifinin açılışı için tören düzenlendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Sopacı, kadınların dayanışması ve ekonomilerine katkı sağlaması için kooperatifin açılışını yaptıklarını söyledi.

Çerkeş'in yöresel lezzetlerinin üretileceğine dikkati çeken Sopacı, "Çerkeş kurabiyesi, Çerkeş baklavası, badıma bükmesi, su böreği, pırasa dolması, Çerkeş lokumu, bohça hamur gibi Çerkeş'imizin yöresel lezzetlerini üretip pazarlayarak hem ilçemizin tanıtımına hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Yöresel ve tescilli lezzetlerimizi Işıklar Konağı'ndan satın alabilirsiniz." dedi.

Konuşmanın ardından açılış gerçekleştirildi.