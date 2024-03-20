Çankırı'da "Ödünç Kitabım Var Projesi" ile veliler de okul kütüphanesinden yararlanacak

Çankırı'da, velilerin okul kütüphanelerinden yararlanacağı "Ödünç Kitabım Var Projesi" hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan proje ile veliler, internet üzerinden okullardaki kütüphanelere erişerek istediği kitabı talep edebilecek.

İstediği kitap, daha sonra öğrenci vasıtasıyla veliye ulaştırılacak.

Valilik Birlik Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında proje ile ilgili bilgi veren edebiyat öğretmeni Arif Bayram, okul kütüphanelerinin eğitim sürecinde öğrencilerin gelişimi için önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Okul kütüphanelerinin veliler tarafından da etkili şekilde kullanılmasının öğrencilere katkı sağlayacağını belirten Bayram, "Bu düşünceden hareketle hazırlanan Ödünç Kitabım Var Projesi'ni hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Proje ile öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, okul-veli iş birliğinin güçlendirilmesi, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimin sağlanması ve kurum kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 13 ortaöğretim kurumundan 6 bin 700 öğrenci velisine 100 bine yakın kitabın hizmete sunulacağını dile getiren Bayram, "Kaynakları daha kolay erişilebilir hale getirmek amacıyla da okul kütüphaneleri dijital ortamda kullanıma açılmıştır. Öğrenci ve veliler, aynı kitapları aynı anda okuyup yorumlayabilecekleri gibi kitap okuma oranlarında da önemli artış olması öngörülmektedir." dedi.

Sunumun ardından ilk kitap talebi, programa katılan Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından yapıldı.

Vali Taşolar, cep telefonu üzerinden talep ettiği kitabın bir öğrenci tarafından kendisine ulaştırılmasının ardından projede emeği geçenlere teşekkür etti.