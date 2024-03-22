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        AK Partili Şahin ve Akbaşoğlu, Çankırı mitinginde konuştu:

        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Biz siyaseti aziz milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:15 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:15
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        AK Partili Şahin ve Akbaşoğlu, Çankırı mitinginde konuştu:
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        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Biz siyaseti aziz milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Belediye Meydanı'nda düzenlenen AK Parti Çankırı mitinginde konuşan Şahin, vatandaşların ramazanını tebrik ederek, AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz için destek istedi.

        "Çankırılı gerçek belediyecilikle buluşmaya hazır mı?" diye soran Şahin, "Rabb’im nice ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice Ramazan Bayramlarına birlik, beraberlik, kardeşlik içinde bizleri ulaştırsın inşallah. Ramazan Bayramı'ndan önce 31 Mart gecesinde Çankırı'nın evladı, ağabeyi, Hüseyin Filiz başkanımızla gerçek belediyecilik bayramını kutlamaya hazır mıyız? Hüseyin Filiz başkanımızı hepiniz biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Çankırı’mızın sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde Hüseyin Filiz başkanımızın izi var, eseri var, nefesi var. O, Çankırı'yı tanıyor, Çankırı Hüseyin Filiz başkanımızı tanıyor. Projeleri hazır, programı hazır, vaatleri hazır ve inşallah gümbür gümbür Çankırı'ya hizmet etmeye geliyor." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde hizmete devam ettiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

        "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde belediye başkanlarımızla milletvekillerimizle birlikte inşallah 1 Nisan sabahında Çankırı, belediyecilik anlamında bambaşka, güzel bir sabaha ulaşacak. Biz siyaseti aziz milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz. Siyaset sorunlara çözüm üretme sanatıdır. Geride bıraktığımız 21 yılda Çankırı’mıza çok güzel eserler kazandırdık, nadide hizmetlerde bulunduk ve inşallah 1 Nisan sabahında bu hizmetlerimize hız vermek istiyoruz."

        - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Çankırı'nın en kalabalık mitingini yapmakta olduklarını söyledi.

        Çankırı'da önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Akbaşoğlu, "Bugüne kadar Çankırı'mıza eserle hizmet siyasetinin bütün yansımalarını, Türkiye'nin lideri, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yaptık ve inşallah bu yürüyüşe hep beraber devam edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar." diye konuştu.

        Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekten ötürü Çankırı halkına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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