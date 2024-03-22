AK Partili Şahin ve Akbaşoğlu, Çankırı mitinginde konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Biz siyaseti aziz milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Belediye Meydanı'nda düzenlenen AK Parti Çankırı mitinginde konuşan Şahin, vatandaşların ramazanını tebrik ederek, AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz için destek istedi.

"Çankırılı gerçek belediyecilikle buluşmaya hazır mı?" diye soran Şahin, "Rabb’im nice ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice Ramazan Bayramlarına birlik, beraberlik, kardeşlik içinde bizleri ulaştırsın inşallah. Ramazan Bayramı'ndan önce 31 Mart gecesinde Çankırı'nın evladı, ağabeyi, Hüseyin Filiz başkanımızla gerçek belediyecilik bayramını kutlamaya hazır mıyız? Hüseyin Filiz başkanımızı hepiniz biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Çankırı’mızın sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde Hüseyin Filiz başkanımızın izi var, eseri var, nefesi var. O, Çankırı'yı tanıyor, Çankırı Hüseyin Filiz başkanımızı tanıyor. Projeleri hazır, programı hazır, vaatleri hazır ve inşallah gümbür gümbür Çankırı'ya hizmet etmeye geliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde hizmete devam ettiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu: "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde belediye başkanlarımızla milletvekillerimizle birlikte inşallah 1 Nisan sabahında Çankırı, belediyecilik anlamında bambaşka, güzel bir sabaha ulaşacak. Biz siyaseti aziz milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz. Siyaset sorunlara çözüm üretme sanatıdır. Geride bıraktığımız 21 yılda Çankırı’mıza çok güzel eserler kazandırdık, nadide hizmetlerde bulunduk ve inşallah 1 Nisan sabahında bu hizmetlerimize hız vermek istiyoruz."