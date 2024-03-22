Çankırı'da Nevruz kutlamalarında dron ışık gösterisi yapıldı

Çankırı'da Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda dron ışık gösterisi yapıldı.

Çankırı Belediyesi tarafından kent meydanında düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Grup Yaren konserinin ardından mehteran gösterisi sunuldu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Nevruzun hem insanın hem de toprağın uyanışı olduğunu belirten Esen, "Kurtuluştur, çünkü ölü toprağı üzerinden atmaktır. Çağrıdır, çünkü huzuru ve barışı davet eder. Nevruz ateştir, Türk kültürünün meşalesidir. Bu uyanışın ve çağrının Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere en kısa zamanda dünyanın hangi bölgesinde bir zulüm, haksızlık ve savaş varsa buna sebep olanlara karşı uyanış, mazlumlara da kurtuluş olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.