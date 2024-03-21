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        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Çankırı'nın yüksek rakımlı noktalarına kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:59
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        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Çankırı'nın yüksek rakımlı noktalarına kar yağdı.

        Orta, Eldivan, Çerkeş, Yapraklı, Atkaracalar ile il merkezinin yüksek kesimleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Yağış sonrasında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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