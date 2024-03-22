Erdoğan: Kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular çıkacak, şu an yargı bunları takip ediyor (2)
ÇANKIRI'DADÜZENLENEN MİTİNGE KATILDICumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'teki mitingin ardından Çankırı'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
ÇANKIRI'DADÜZENLENEN MİTİNGE KATILDI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'teki mitingin ardından Çankırı'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, emniyetten aldığı rakama göre meydanda 45 bin kişi olduğunu söyleyerek, "Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü desteğini, hayır duasını daima yanımızda hissettik. Çankırı bizi hiç yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla davamıza, mücadelemize sahip çıktı. Çankırılı kardeşlerimiz vefalı olduklarını, sözlerine sadık olduklarını, 14- 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha gösterdi. Milletvekilliğinde ve Cumhurbaşkanlığında yüzde 78’e yaklaşan oy oranıyla Cumhur İttifakına destek vererek tarih yazdınız. Bu oy oranıyla bizlere en çok destek veren 3’üncü il oldunuz. Ilgaz Dağı gibi yanımızda dimdik duran Çankırılı vatandaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.
'31 MART ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ'
Erdoğan, 31 Mart'ın önemli olduğunu belirterek, "Sizlerden 31 Mart’ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet için gece- gündüz koşturuyoruz. Sadece mart ayının başından beri 23 farklı ilimizi ziyaret ettim. Bu tür mitingler yaptım. Durmak yok, yola devam. Yabancı misafirlerimizin yanı sıra şehit ailelerinden sağlık personelimize, toplumumuzun her kesiminden insanımızla kucaklaştık, iftar sevincini paylaştık. Karabük’te 40 bin kişi meydandaydı. Durmayacağız. Yarın Ankara, pazar günü İstanbul. Muhteşem mitinglerimizi yapacağız. Bizim gündemimizde deprem bölgesi var. Bizim gündemimizde aziz milletimizi layıkıyla temsil etmek var. Bizim gündemimizde ülkemizin ekonomisini güçlendirmek; ihracatını artırmak, tarımını, turizmini, sanayisini geliştirmek var. Bizim gündemimizde Türkiye’yi dünyanın devler ligine yükseltmek var. Her gün yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bir dönem toplu iğne üretemezken, tabanca bile yapamıyorken bugün kendi gemimizi, tankımızı, savaş uçağımızı imal eder hale geldik. KAAN’ın göğe doğru süzülüşünü sizler de izlediniz değil mi? Bizlere bugünleri gösteren Allah’a hamdolsun. Her türlü ambargoya rağmen 5’inci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. ‘Yapamaz’ dediler; yaptık. Önümüze engel çıkardılar; hepsini tek tek aştık. Ülkemizdeki müzmin muhalifler ‘kalorifer peteği’ diyerek bu başarıyı küçümsemeye çalışsalar da KAAN savaş uçağımız dostlarımıza güven, düşmanlarımıza ise büyük korku saldı. İnşallah 2028 yılında KAAN’ı hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Bu tarihten itibaren gök vatanımızı artık KAAN ile koruyacağız. SİHA’lar terörle mücadelemizde de bize kritik kabiliyetler kazandırıyor. Bölücü terör örgütleri mensupları için artık hiçbir şey güvenli değil. Sınırlarımızın 300- 350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, hiç ummadıkları bir anda etkisiz hale getiriyoruz. Vatan evlatlarına saldırmanın bedelini hem de çok ağır bir şekilde bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz. Donanmamızın amiral gemisi Anadolu’dan daha büyük uçak gemisi yapmak için şu anda hazırlıklara başladık. Savunma sanayiinde ‘Tam bağımsız Türkiye’ hedefine ulaşıncaya kadar inşallah durmayacağız, yolumuzdan geri durmayacağız" diye konuştu.
'CHP’NİN YENİ GENEL BAŞKANI TIPKI SELEFİ GİBİ DARBE SEVER ÇIKTI'
Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Ne millete hizmet etmek niyetindeler ne de bu yönde bir çabaları var. ‘Eser', 'icraat’ desen zaten hak getire. Biz hizmet ve eser bırakıyoruz. Muhalefetin bavullarla, valizlerle, çantalarla taşınan balya balya paralar dışında elle tutulur hiçbir işleri yok. Dolarlar çantalarda, bavullarda. Eurolar çantalarda, bavullarda. Nereye kadar böyle gideceksiniz? 31 Mart’a kadar. 31 Mart’ta benim milletim sandıklara sizi gömecek. Bir büroda 5- 6 kişi toplanıp nereden geldiği ve nereye gittiği belli olmayan şaibeli paralarla saatlerce kule yapıyorlar. ‘Açıkla’ deyince de bu sefer panikle sağa sola saldırıyorlar. Hatırlarsanız bunlar son seçim yenilgisinin ardından ‘değişim’ diye bir şey başlatmışlardı. Güya kendilerini yenileyecek, faşist zihniyetlerini değiştirecek, milletle artık kavga etmeyeceklerdi. Sonuç tam fiyasko oldu. Genel başkanlık koltuğunda oturan kişi değişti. Ama CHP’nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında zerre dönüşüm olmadı. CHP’nin yeni genel başkanı tıpkı selefi gibi darbe sever çıktı. Öyle ki televizyonda gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Neymiş? Belli yaşın altındakiler milli iradeye kast ederse bu Türkiye için iyiymiş, doğruymuş. Kafaya bak ya. Bunların eski genel başkanının 15 Temmuz gecesi FETÖ’cünün açtığı yollardan gittiği, tankların arasından Bakırköy Belediyesine gittiği akşamı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi işte Bay Bay Kemal, Ankara’da bir daire tuttular. Artık orada istirahat ediyor. Bakınız çok net ve açık söylüyorum; sözünün nereye gittiğini bilen, demokrasiyi özümsemiş genel başkanlar böyle şey söylemez. Darbelerin bu ülkelere ödettiği faturalara vakıf siyasetçiler böyle cümleler kuramazlar. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet partisi yöneticine rastlayamazsınız. Ancak Türkiye’de özgürlükler ve demokrasi konusunda mangalda kül bırakmayanlar sandıktan umutlarını her kestiklerinde bu tür hezeyanlara sarılıyorlar. Buradan, milli iradenin kalesi Çankırı’dan, Özgür Efendi'ye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; Türkiye’de darbeler dönemi açık ve net, artık tamamen kapanmıştır. İktidara giden yolu, vesayetçilerde arama devri sona ermiştir. Her kim milletin iradesine kast ederse karşısında bizi bulur" ifadelerini kullandı.
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