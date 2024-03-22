Erdoğan: Kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular çıkacak, şu an yargı bunları takip ediyor (3)

'ÖZGÜREFENDİNİN TÜRKİYE'YE ÖZÜR BORCU VAR'

Erdoğan, Çankırı mitinginde yaptığı konuşmanın devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır sandık. Sandık dışında başka yollara tevessül edenlerin akıbeti hüsran olacaktır. Özgür Efendi'nin darbelerde acı çekenler, hayatları kararanlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır. Kendisi hiç vakit kaybetmeden çıkıp milletimizden, Meclisimizden ve istismar ettiği gençlerimizden özür dilemelidir. Milletimiz ve uğruna bedeller ödediğimiz demokrasimiz adına biz bunun takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın da 31 Mart'ta bu darbe sever zihniyete hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin ilk asrını yeni geride bırakmışken halen millete ve milli iradeye düşman zihniyetle karşılaşmaktan inanın üzüntü duyuyoruz. Bunları kendi ihtiraslarıyla baş başa bırakıp biz işimize bakıyor, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmanın mücadelesini veriyoruz" dedi.

'ÇANKIRI'NIN İÇME SUYU MESELESİNİ BİZ ÇÖZDÜK' Çankırı'ya yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, kente son 21 yılda güncel rakamlarla 55 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Eğitimde 777 adet yeni derslik kazandırdık. Çankırı Karatekin Üniversitesini kurduk. Toplam 32 adet spor tesisi inşa ettik. Çankırılı ihtiyaç sahiplerine toplam 1 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta şehrimize toplamda 480 yataklı 10 hastane dahil 26 sağlık tesisi kazandırdık. Toplam 400 yataklı Çankırı Merkez Devlet Hastanemizin inşasına devam ediyoruz. Çankırı'da ihale, proje ve arsa tedarik olan 4 sağlık tesisimiz daha var. TOKİ vasıtasıyla 4 bin 632 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1584 konutun yapımı sürüyor. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. İnşallah TOKİ ile millet bahçeleri, konutlar; bunları yapıyoruz. Ve belediye başkanımızla da inşallah fabrikalarımızı yapıyoruz. Kastamonu- Çankırı yolundaki çalışmalarımız devam ediyor. 2 adet tek köprü, 1 adet çift köprü, 3 adet köprülü kavşak ve 15 Temmuz İstiklal Tünelini tamamladık. 12 baraj, 7 içme suyu tesisi, 19 sulama tesisi, 4 gölet, 38 taşkın koruma yer altı depolama tesisi ve 2 hidroelektrik tesisi inşa ettik. Çankırı'nın içme suyu meselesini biz çözdük. Son 21 yılda inşa ettiğimiz projelerle 293 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 2,2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık" diye konuştu.