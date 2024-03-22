Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Erdoğan: Kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular çıkacak, şu an yargı bunları takip ediyor (3)

        'ÖZGÜREFENDİNİN TÜRKİYE'YE ÖZÜR BORCU VAR'Erdoğan, Çankırı mitinginde yaptığı konuşmanın devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır sandık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 19:10 Güncelleme: 22.03.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan: Kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular çıkacak, şu an yargı bunları takip ediyor (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'ÖZGÜREFENDİNİN TÜRKİYE'YE ÖZÜR BORCU VAR'

        Erdoğan, Çankırı mitinginde yaptığı konuşmanın devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır sandık. Sandık dışında başka yollara tevessül edenlerin akıbeti hüsran olacaktır. Özgür Efendi'nin darbelerde acı çekenler, hayatları kararanlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır. Kendisi hiç vakit kaybetmeden çıkıp milletimizden, Meclisimizden ve istismar ettiği gençlerimizden özür dilemelidir. Milletimiz ve uğruna bedeller ödediğimiz demokrasimiz adına biz bunun takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın da 31 Mart'ta bu darbe sever zihniyete hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin ilk asrını yeni geride bırakmışken halen millete ve milli iradeye düşman zihniyetle karşılaşmaktan inanın üzüntü duyuyoruz. Bunları kendi ihtiraslarıyla baş başa bırakıp biz işimize bakıyor, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmanın mücadelesini veriyoruz" dedi.

        'ÇANKIRI'NIN İÇME SUYU MESELESİNİ BİZ ÇÖZDÜK'

        Çankırı'ya yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, kente son 21 yılda güncel rakamlarla 55 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Eğitimde 777 adet yeni derslik kazandırdık. Çankırı Karatekin Üniversitesini kurduk. Toplam 32 adet spor tesisi inşa ettik. Çankırılı ihtiyaç sahiplerine toplam 1 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta şehrimize toplamda 480 yataklı 10 hastane dahil 26 sağlık tesisi kazandırdık. Toplam 400 yataklı Çankırı Merkez Devlet Hastanemizin inşasına devam ediyoruz. Çankırı'da ihale, proje ve arsa tedarik olan 4 sağlık tesisimiz daha var. TOKİ vasıtasıyla 4 bin 632 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1584 konutun yapımı sürüyor. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. İnşallah TOKİ ile millet bahçeleri, konutlar; bunları yapıyoruz. Ve belediye başkanımızla da inşallah fabrikalarımızı yapıyoruz. Kastamonu- Çankırı yolundaki çalışmalarımız devam ediyor. 2 adet tek köprü, 1 adet çift köprü, 3 adet köprülü kavşak ve 15 Temmuz İstiklal Tünelini tamamladık. 12 baraj, 7 içme suyu tesisi, 19 sulama tesisi, 4 gölet, 38 taşkın koruma yer altı depolama tesisi ve 2 hidroelektrik tesisi inşa ettik. Çankırı'nın içme suyu meselesini biz çözdük. Son 21 yılda inşa ettiğimiz projelerle 293 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 2,2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık" diye konuştu.

        Erdoğan, millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiklerini ve birçok hizmette bulunduklarını belirterek, "İnşallah 31 Mart'tan sonra bunlara yerel yönetimlerle iş birliği halinde çok daha fazlasını Cumhurbaşkanı kardeşiniz ekibiyle ilave edecektir. İl ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. 31 Mart'a kadar gece- gündüz çalışıyoruz değil mi? Çankırı ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? 31 Mart'ta Çankırı'dan yine güzel haberler, rekorlar bekliyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sigarayı bırakınca ne olur?
        Sigarayı bırakınca ne olur?
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erdoğan: Kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular çıkacak, şu an ya...
        Erdoğan: Kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular çıkacak, şu an ya...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Çankırı mitinginde konuştu...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Çankırı mitinginde konuştu...
        AK Partili Şahin ve Akbaşoğlu, Çankırı mitinginde konuştu:
        AK Partili Şahin ve Akbaşoğlu, Çankırı mitinginde konuştu:
        Çankırı'da Nevruz kutlamalarında dron ışık gösterisi yapıldı
        Çankırı'da Nevruz kutlamalarında dron ışık gösterisi yapıldı
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Çankırı'da "Ödünç Kitabım Var Projesi" ile veliler de okul kütüphanesinden...
        Çankırı'da "Ödünç Kitabım Var Projesi" ile veliler de okul kütüphanesinden...