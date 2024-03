Bakan Uraloğlu: Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük. Örümcek ağı gibi ördük. Her tarafta bölünmüş yolumuz var ama Çankırı’mıza baktığımız zaman bir taraftan Kastamonu'ya bölünmüş yolumuzu yaptık; öbür taraftan Ankara’yı bitirdik, diğer taraftan Kırıkkale’ye sadece Delice'nin orada birkaç yüz metre heyelan kaldı, onu da bitirdik mi orada bölünmüş yol olacak" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şabanözü ilçesinde düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Uraloğlu, "Benim işim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük. Örümcek ağı gibi ördük. Her tarafta bölünmüş yolumuz var ama Çankırı’mıza baktığımız zaman bir taraftan Kastamonu'ya bölünmüş yolumuzu yaptık. Öbür taraftan Ankara'yı bitirdik, öbür taraftan Kırıkkale'ye sadece Delice'nin orada birkaç yüz metre heyelan kaldı, onu da bitirdik mi ora da bölünmüş yol olacak. Öbür taraftan buradan çıktık mı biz İstanbul'a kadar öbür taraftan Erzurum'a, Samsuna, Merzifon'a, Amasya'ya kadar her tarafı bölünmüş yollarla biz donattık. Şabanözü'ne ne lazım? Biz Karayolları Genel Müdürü olduğumuz dönemde de biliyoruz ama devamında da bize gerek milletvekillerimiz, gerek il başkanımız, belediye başkanımız hasılı Çankırı'nın bütün yöneticileri dediler ki, 'Arkadaş her tarafı bölünmüş yollarla bağladınız ama Şabanözü'nü Ankara'ya bağlayamadınız.' Ne yaptık, iki tane ihale yaptık. Bunu da bağlıyoruz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan'a da destek isteyerek, "Faik kardeşim belediye başkanlığı döneminde bu yolların yapılmasıyla ilgili çok talepkar oldu. Şabanözü'ne de çok güzel işler yaptı. Biz de takip ediyoruz. Sizlerin teveccühü, yaptığımız kamuoyu yoklamaları en son Cumhurbaşkanımızın takdiriyle tekrar Faik kardeşimizi sizin huzurunuza getirdik. Şimdi Faik kardeşim 31 Mart'a kadar size, 31 Mart'tan sonra bize emanet. Sadece Şabanözü'nde değil, Çankırı'daki bütün hemşerilerimizi, akrabalarımızı tanıdığımız bize destek verecek. Ben biliyorum, birçok akrabanız sizin Ankara'da yaşıyor. Onlara diyeceksiniz orada da Turgut Altınok'a destek verecekler inşallah. Yine İstanbul'da Çankırı'nın sadece buradaki nüfusun bakmayalım, sizin derinlikleriniz var. Siz İstanbul'da da güçlüsünüz, orada da Murat Kurum kardeşime destek veriyoruz inşallah" diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU İLÇELERE ZİYARETLERDE BULUNDU Uraloğlu, Şabanözü ilçesindeki mitingin ardından Kurşunlu ilçesinde teşkilat buluşması gerçekleştirildi. Burada vatandaşlara hitabının ardından Korgun ilçesine geçerek partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Konuşmasında, Korgun- Kurşunlu arasındaki yolun büyük kısmının bittiğini belirten Uraloğlu, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. 'ÇANKIRI'YA AYRI BİR SEFER YAPILMASINI KONUŞTUK' Ardından AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak kara yolundan demir yoluna, altyapıdan hava yoluna ve iletişime kadar birçok konuda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çubuk- Şabanözü yolunda çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, Orta- Şabanözü, Çerkeş- Kızılcahamam ile Korgun- Kurşunlu yolunda çalışmalarda sona geldiklerini ifade etti. Karaelmas treni ile ilgili de konuşan Uraloğlu, "Karaelmas trenimiz önümüzdeki ay itibarıyla başlıyor turlarına. Oradaki arz talebe göre onun sıklaştırılması ya da Çankırı'ya ayrı bir sefer yapılmasını konuştuk. Buna ilerleyen günlerde gelişen şartlara göre kararını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Çankırı çevre yolunda geciktiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Burada şöyle bir konuyu da sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle çevre yolu konusunda birazcık geç kaldığımızı biliyorum. Ben defaatle o yola gelip gittim. Genel müdürlük dönemimde gelip gittim. Gerçekten zor bir güzergahtan geçiyoruz. Zemini ancak belli şekilde ölçebiliyoruz. O zemin problemlerinden dolayı çok ağır ilerleyen imalatlar var. Bazı bölgelerde de tahmin edemeyeceğimiz bozulmalar oldu. Onların aşağı yukarı tespitlerini yaptık, iyileştirmelerini yaptık. Ve bu senenin sonunda Yapraklı yol ayrımına kadar o kavşakta dahil olmak üzere 6 buçuk kilometrelik yolu inşallah bitiriyoruz. Onun devamında devam edeceğiz bir ikmal ihalesi de yapmamız gerekecek. O ikmal ihalesini yaparak devam edeceğiz. Dolayısıyla Çankırı çevre yolunu biz bitirdiğimizde transit trafiği çevre yoluna alacağız ve buradan hem Çankırılıların dışarıya olan bağlantısını rahatlatmış olacağız hem de şehir içerisinde olan şehrin kendi döngüsünde olan trafiği bizim şu andaki mevcut kara yolumuzla rahatlatmış olacağız. Burada belediyemizin de bazı projeleri var. Onları sizlere duyurdular. Bizde genel anlamda belediyemizi inşallah destekleyeceğiz" dedi.

'BELEDİYECİLİK, AK PARTİ'NİN İŞİ' Çankırı'daki Ovacık grup yolunu da karayolları sorumluluk bölgesine alacaklarını sözlerine ekleyen Uraloğlu, AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz'e de destek isteyerek, "Belediyecilik, AK Parti'nin işi. Bu anlamda da milletvekilliği tecrübesi olan Hüseyin Filiz kardeşimizi sizlerin teveccühü, Cumhurbaşkanımızın takdiri ile tekrar sizlerin onayına sunuyoruz. İnşallah Hüseyin Filiz kardeşimizle beraber 1 Nisan'dan itibaren Çankırı'da da, diğer bütün ilçelerle beraber AK Parti belediyeciliğinde bir kısmında devam edeceğiz, bir kısmında da yeniden tanıştıracağız inşallah. Ben sizlerin şimdiden vereceği destekler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.