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        Çerkeşliler iftar sofrasında buluştu

        Çerkeş ilçesinde yaklaşık 4 bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:57 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:57
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        Çerkeşliler iftar sofrasında buluştu
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        Çerkeş ilçesinde yaklaşık 4 bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi.

        Çerkeş Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında dua edildi, ilahiler söylendi.

        Çerkeş Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Sopacı, iftarın ardından yaptığı konuşmada, gönül sofrasında birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Tutulan oruçların, yapılan duaların kabul olması temennisinde bulunan Sopacı, "Böyle bir akşamda sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum. On yıllık hizmet süremiz boyunca verdiğimiz sözlerin tamamına yakınını yerine getirme azmi ve kararlılığı içinde olduk. Göreve başladığımız ilk günden itibaren Çerkeş için vaat edilen değişimi gerçekleştirmek adına gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        İftar programına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş, Ankara Çerkeş Dernekler Federasyonu Başkanı Niyazi İncesu ile vatandaşlar katıldı.

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