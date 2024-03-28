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        Çerkeş'te AK Parti mitingi düzenlendi

        Çerkeş ilçesinde AK Parti mitingi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:32
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        Çerkeş'te AK Parti mitingi düzenlendi
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        Çerkeş ilçesinde AK Parti mitingi gerçekleştirildi.

        İlçe Başkanlığı yanında düzenlenen mitingde konuşan Çerkeş Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hasan Sopacı, son güne kadar seçim çalışmalarını sürdüreceklerini, 5 yıl daha Çerkeş'e hizmetkar olmak istediklerini söyledi.

        Çerkeş için gelecek nesiller için sağlam temeller attıklarını belirten Sopacı, "Sizlerin desteğiyle ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişen bir Çerkeş için çabaladık. 10 yılda vermiş olduğumuz sözlerin büyük kısmını yerine getirmenin yanı sıra, söz verilmeyen ama ilçemizin geleceği için gerekli çalışmaları da projelendirilip hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dolu dolu bir çalışma temposu ile geçirdiğimiz bu süreçte yapmış olduğumuz projelerle ilçemizin daha hızlı büyümesini ve gelişmesini sağladık. Önümüzdeki yıllarda da verdiğimiz sözleri tutacağımızın, Çerkeş'imizin daha da iyiye gitmesi için çalışmalarımıza aynı şevk ve kararlılıkla devam edeceğimizin sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

        Sopacı'nın ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan ve eski AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu da konuşma yaptı.

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