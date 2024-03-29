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        Akşener: 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "10 bin lira emekli maaşıyla Eldivan'da da emekliler aç, Hakkari'de de aç, Ankara'da da aç, Edirne'de de aç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 18:31 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:45
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        Akşener: 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "10 bin lira emekli maaşıyla Eldivan’da da emekliler aç, Hakkari’de de aç, Ankara'da da aç, Edirne’de de aç. Evi kiralık değil kendisinin olsa bile 10 bin liraya geçinmek mümkün değil" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da Elif Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapıp, ardından Eldivan ilçesinde partisinin düzenlediği programda vatandaşlara hitap etti. Akşener, partisinin Çankırı Belediye başkan adayı Mehmet Ali Karamemiş ile Eldivan Belediye başkan adayı Halil Aydın’a destek istedi. Seçim süreci boyunca emekliler ve öğretmen atamaları konusunda açıklamalarının olduğunu ifade eden Akşener, "Eldivan küçük bir ilçe. 10 bin lira emekli maaşıyla Eldivan’da da emekliler aç, Hakkari’de de aç, Ankara’da da aç, Edirne’de de aç. Evi kiralık değil kendisinin olsa bile 10 bin liraya geçinmek mümkün değil. Ben 1,5 aydır Sayın Erdoğan’a seslendim. Dedim ki 'Emeklilerin maaşına 11 bin lira seyyanen zam yap. En düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yap. Bayram ikramiyesini 7 bin lira yap. Emeklilerin oyuna talip ol.' Bunu yapmıyorsan bütün emeklilerin oyuna ben talibim ve o emeklilere söz veriyorum; Allah şahidimdir söke söke alacağım. İlk defa 3600’ü söyleyen benim; zor zahmet getirdik, 3600 eksik gedik ama çıktı. EYT eksik gedik çıktı. Muhalefetin görevi, sizin sesiniz, avukatınız olmaktır. Sizin adınıza, sizin sesinizi duyurup, rekabet etmektir. İktidarın görevi ise hizmet etmektir. O sesi duyup, gereğini yapmaktır. Yapmıyorsa eğer iktidar o işin gereğini, sizin talebinizi, o zaman sizin tarafınızdan cezalandırılmaları gerekir. O ceza nedir; oylarınızı vermemektir" diye konuştu.

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