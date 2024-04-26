Çankırı'da devrilme tehlikesi bulunan minarenin kontrollü yıkımına başlandı

Çankırı'da, daha önce kuvvetli rüzgar nedeniyle bir minaresi devrilen caminin riskli bulunan diğer minaresinin yıkımına başlandı.

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde yer alan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden birinin, 20 Nisan'daki fırtınada yıkılmasının ardından yapılan incelemede diğer minare acil yıkılacak yapı kategorisine alındı.

Cami etrafında bulunan Susam ve Bağlar sokakları trafiğe kapatılarak buralarda AFAD, Çankırı Belediyesi, polis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, KARGAZ, Enerjisa, UMKE ekiplerince tedbir alındı.