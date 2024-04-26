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        Çankırı'da devrilme tehlikesi bulunan minarenin kontrollü yıkımına başlandı

        Çankırı'da, daha önce kuvvetli rüzgar nedeniyle bir minaresi devrilen caminin riskli bulunan diğer minaresinin yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:51 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:55
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        Çankırı'da devrilme tehlikesi bulunan minarenin kontrollü yıkımına başlandı
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        Çankırı'da, daha önce kuvvetli rüzgar nedeniyle bir minaresi devrilen caminin riskli bulunan diğer minaresinin yıkımına başlandı.

        Abdulhalik Renda Mahallesi'nde yer alan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden birinin, 20 Nisan'daki fırtınada yıkılmasının ardından yapılan incelemede diğer minare acil yıkılacak yapı kategorisine alındı.

        Cami etrafında bulunan Susam ve Bağlar sokakları trafiğe kapatılarak buralarda AFAD, Çankırı Belediyesi, polis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, KARGAZ, Enerjisa, UMKE ekiplerince tedbir alındı.

        Yıkılmaya başlanan minaredeki çalışmaların 3 günde tamamlanacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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