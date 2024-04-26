Çankırı'da çıkan yangında 13 kovan arı telef oldu
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde hobi bahçesi ve arılık olarak kullanılan alanda çıkan yangında 13 kovan arı telef oldu.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde hobi bahçesi ve arılık olarak kullanılan alanda çıkan yangında 13 kovan arı telef oldu.
İlçeye bağlı Şeyhosman köyünde Abdullah M'ye ait bahçede, arıları uzaklaştırılmak için kullanılan körüğün alev alması sonucu kovanlar tutuştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Yapılan incelemede 13 kovan arı telef olurken, 48 boş kovan da yandı.
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