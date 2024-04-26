Çankırı'da çıkan yangında 13 kovan arı telef oldu

Yapılan incelemede 13 kovan arı telef olurken, 48 boş kovan da yandı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde hobi bahçesi ve arılık olarak kullanılan alanda çıkan yangında 13 kovan arı telef oldu.

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