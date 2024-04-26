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        Çankırı'da çıkan yangında 13 kovan arı telef oldu

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde hobi bahçesi ve arılık olarak kullanılan alanda çıkan yangında 13 kovan arı telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:05
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        Çankırı'da çıkan yangında 13 kovan arı telef oldu
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde hobi bahçesi ve arılık olarak kullanılan alanda çıkan yangında 13 kovan arı telef oldu.

        İlçeye bağlı Şeyhosman köyünde Abdullah M'ye ait bahçede, arıları uzaklaştırılmak için kullanılan körüğün alev alması sonucu kovanlar tutuştu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yapılan incelemede 13 kovan arı telef olurken, 48 boş kovan da yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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