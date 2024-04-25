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        Milli Eğitim Müdürü Başer'den Akıl ve Zeka Oyunları'nda dereceye giren öğrenciye ziyaret

        Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciyi okulunda ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:27
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        Milli Eğitim Müdürü Başer'den Akıl ve Zeka Oyunları'nda dereceye giren öğrenciye ziyaret
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        Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciyi okulunda ziyaret etti.

        Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Çankırı il finali gerçekleştirildi.

        Turnuvada Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu öğrencilerinden Ecrin Canbaz il genelinde üçüncülüğü elde etti.

        Sebahattin Çakır İlkokulu'nu ziyaret ederek yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Başer, Ecrin Canbaz ve sınıf öğretmeni Esra Demirer Şimşek'e de başarılarının devamını diledi.

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