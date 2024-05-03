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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil ticaretinde yeni düzenleme hazırlığı - Otomobil Haberleri

        Otomobil ticaretinde yeni düzenleme hazırlığı

        Geçtiğimiz yıl otomobil sektörüne yönelik birden fazla düzenlemeyi uygulamaya alarak piyasadaki usulsüzlüklerin önüne geçen Ticaret Bakanlığı, araç ticaretine yönelik yeni bir çalışma yapıyor. Habertürk'ün Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, henüz içeriği tam olarak netleşmeyen taslak plan, otomotiv sektörüne sunulmuş durumda. Elde ettiğimiz bilgilere göre, otomotiv sektörünün ilgili dernekleri ve bakanlık yetkilileri yönetmelik taslağına son halini vermek üzere birlikte çalışıyor. Dün bazı medya organlarında yer alan söz konusu plan, araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artırılmamasını öngörüyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 03.05.2024 - 08:26 Güncelleme: 03.05.2024 - 08:26
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        Otomobil satışları için 'taslak' plan
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        2023 yılında otomotiv sektörüne yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirerek, otomobili yatırım aracı olmakta çıkartıp, piyasadaki usulsüzlüklere geçit vermeyen Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik yeni bir çalışma yapıyor.

        Habertürk'ün Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, çalışmanın içeriği henüz tam olarak netleşmedi. Fakat, hazırlanan taslak plan otomotiv sektörüne sunulmuş durumda.

        Öyle ki, bazı yayın organlarında söz konusu taslak plan yer alırken, yetkililer taslak planın medyaya yansıdığı şekilde yürürlüğe girmeyebileceğini ifade ediyor.

        Elde ettiğimiz bilgilere göre, otomotiv sektörünün ilgili dernekleri ve bakanlık yetkilileri yönetmelik taslağına son halini vermek üzere birlikte çalışıyor.

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        Yine, edindiğimiz bilgiye göre, sektörde yapılan görüşmeler sonucunda taslak plan

        şekillenecek ve son hali bakanlık tarafından açıklanacak.

        VERGİSİ ÖDENEN TAŞITIN FİYATI ARTIRILAMAYACAK

        Dün bazı yayın organlarına, Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağı yansımıştı.

        Buna göre, sıfır araçların ticareti, distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri ve elektronik ortamda ikinci taşıtların ön değerlemesine ilişkin ilke ve kuralların hüküm altına alınacağı söz konusu haberlerde ifade edilmişti.

        Haberlere konu olan taslağa göre, araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.

        Taslak plana göre, bayiler arasında rekabeti bozabilecek uygulamalarda bulunamayacak olan distribütörler, bir bayiyi bir ay içinde son üç yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlayamayacak.

        Taşıt fiyatındaki değişimleri 3 gün önceden bayiye bildirmek zorunda olacak olan distribütörler, fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında zam yapamayacak. Distribütörler, tavsiye edilen otomobil satış fiyatının elektronik ortam üzerinden erişilebilir olmasını sağlayacaklar.

        İKİNCİ ELE ÖN DEĞERLEME ŞARTI

        İkinci el araç satışı ile ilgili maddeler arasında ise, internet ortamında ikinci araç el değerlemesi yapan kişi ve şirketlere, satıcının beyan ettiği taşıtın araç bilgileri ile taşıtın hasarlı, arızalı, boyalı ve değişen parça bilgileri dikkate alınarak ön değerleme yapma şartı getirilecek.

        Model yılına göre 8 yaşın ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için ön değerleme sonucunda verilen fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki fark, yüzde 5'ten fazla olamayacak. Fiziksel inceleme sonucunda tespit edilen satıcı beyanına ilave arıza ve kusurların giderilmesine ilişkin bedel bu farka eklenebilecek.

        Bakanlık yetkilileri ve sektör temsilcilerinin birlikte hazırladıkları taslak planının bu hali ile yönetmeliğe dönüşmeyebileceği, yapılan çalışmalar sonucunda bazı maddelerde değişikliğe gidilebileceği aktarılıyor.

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