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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        TÜİK, nisan ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59.64 olarak gerçekleşti

        Giriş: 03.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:19
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

        On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 59.64 oldu.

        Mart ayında yüzde 57.50 olan oran, şubatta 55.91, ocakta ise 54.72 idi.

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