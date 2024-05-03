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        Haberler Magazin Sharon Stone Kurtlar Vadisi'nde neler yaşadı? 'Kurtlar Vadisi' itirafı - Magazin haberleri

        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı

        ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone, 2005'te Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuştu. Sharon, dizide rol almaları için kendilerine ne kadar ücret verildiğinden, sette yaşananlara kadar birçok konuda açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:47
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        Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Sharon Stone ile And Garcia'nın 2005'te 'Kurtlar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak rol almaları, büyük sükse yapmıştı.
        Sharon Stone'un dizinin başrol oyuncusu ve yapımcısı Necati Şaşmaz ile olan öpüşme sahnelerinin de olduğu iki bölüm, bir hayli yüksek izlenme oranı elde etmişti.

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        TRT World'e konuk olan Sharon Stone, 'Kurtlar Vadisi'nde rol almaları hakkında konuştu. İskoçya'nın eski Başbakanı Alex Salmond'ın sunduğu 'Turkish Tea Talk' (Türk Çayı Sohbeti) programında rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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        "KAYBOLMUŞ HALDEYDİK"

        Sharon Stone; "Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikaneydik. Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Sadece biz onlara ne diyoruz, onu biliyorduk" dedi.

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        'Kurtlar Vadisi'nin setinin hayatında gördüğü en şık set olduğunu vurgulayan Sharon Stone, bölüm için kendilerine çok iyi para verildiğini ifade etti.

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        Sharon Stone, dizinin 96 ve 97'nci (final) bölümlerinde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Stone, 'Lisa', Andy Garcia ise 'Amon' karakterini canlandırmıştı.

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        GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        2013’te HIV / AIDS'li insanlar için yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Barış Zirvesi Ödülü'nü kazanan Sharon Stone, aynı programda bayka konular hakkında da duygu ve görüşlerini dile getirdi. Stone, barış yanlısı aktivistlerle çalışmaya başladığından beri büyük bir mutluluk duyduğunu da söyledi.

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        Sharon Stone, uzun yıllardır barış gönüllüleri ve daha birçok toplumsal mücadele alanında gönüllü olarak yer alan oyuncu, insani yardım görevlerinde çalışırken tanıştığı insanları çok sevdiğinden bahsetti. Stone, o anlarda duygularına hâkim olmayarak gözyaşlarına boğuldu.

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        Sharon Stone; "Bu insanlar o kadar cesur ki... Bunlar benim insanlarım, bu insanlarla sokakta durabilirim, bu insanlarla hayatımı riske atabilirim, onlar beni anlıyor ve ben de onları anlıyorum" dedi.

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        Zamanını Los Angeles'taki evinde resim yaparak geçiren Sharon Stone'un ilk tablosu 30 bin dolara satılmıştı. Ünlü yıldız, yaptığı resimleri Alex Salmond'a gösterdi.

        #sharon stone
        #kurtlar vadisi
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