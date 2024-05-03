Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Nisanda, aylık enflasyon yüzde 3.18, yıllık enflasyon ise yüzde 69.80 oldu.

Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek açıklamasında "Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor" dedi.