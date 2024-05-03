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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu. Enflasyon verileri sonrası değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:13
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        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
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        Nisanda, aylık enflasyon yüzde 3.18, yıllık enflasyon ise yüzde 69.80 oldu.

        Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

        Veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

        Şimşek açıklamasında "Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor" dedi.

        Bakan Şimşek ayrıca "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek" diye konuştu.

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        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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