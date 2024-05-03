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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Nisan enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Nisan enflasyonu açıklandı

        Nisanda, aylık enflasyon yüzde 3.18, yıllık enflasyon ise yüzde 69.80 oldu. Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 10:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:11
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        Nisan enflasyonu açıklandı
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        TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

        Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

        Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

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