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        Şabanözü'nde yağmur duası yapıldı

        Şabanözü ilçesinde yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 17:32 Güncelleme: 28.04.2024 - 17:32
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        Şabanözü'nde yağmur duası yapıldı
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        Şabanözü ilçesinde yağmur duası yapıldı.

        İlçede yaşanan kuraklık nedeniyle İlçe Ziraat Odası Başkanlığınca Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, öğle namazının ardından yağmur duası yapıldı.

        Yağmur duasının ardından kurban kesilerek vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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