Şabanözü'nde yağmur duası yapıldı
Şabanözü ilçesinde yağmur duası yapıldı.
Şabanözü ilçesinde yağmur duası yapıldı.
İlçede yaşanan kuraklık nedeniyle İlçe Ziraat Odası Başkanlığınca Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, öğle namazının ardından yağmur duası yapıldı.
Yağmur duasının ardından kurban kesilerek vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.
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