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        Ters yönde giden hafif ticari aracın köpeğe çarptığı kaza kamerada

        ÇANKIRI'da sürücünün, ters yönde giden hafif ticari aracıyla yoldaki köpeğe çarpıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:12 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:15
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        Ters yönde giden hafif ticari aracın köpeğe çarptığı kaza kamerada
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        ÇANKIRI'da sürücünün, ters yönde giden hafif ticari aracıyla yoldaki köpeğe çarpıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, önceki gün Buğday Pazarı Mahallesi Akkaya Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Yalçın'ın sokakta oynayan 5 aylık 'İngiliz cooker' cinsi 'Gofret' isimli köpeğine, sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç ters yönde giderken çarptı. Sürücü, araçla kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasında yansırken; Yalçın, yaralanan 'Gofret'e ilk müdahalesini yaparak veteriner kliniğine götürdü. Tedavi altına alınan ve kalça kemiği kırılan köpek, 2 gün yoğun bakımda kaldı. Yalçın, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Mehmet Yalçın, olay anında iş yerinde bulunduğunu belirterek, "Köpeğimizin yavrusu burada oynuyordu, ben içerideydim. Bu taraftan ters yönden gelen bir araç, kör noktadan yine ters yola dönüyor. Orada önce köpeğimize çarpıyor, daha sonra çarpmanın etkisiyle altına alıyor, üzerine basıyor, durmuyor. Ben koştum, çalışanlarımız koştu. Araç durmuyor, kaçıyor. Köpeği aldım, hemen veterinere götürdüm. Veterinerimiz sağ olsun, hemen müdahale etti, elinden geleni yaptı. Kalça kırığı var, yoğun bakımda kaldı, halen gözlemde, şu anda durumu iyi. Biz de şikayetimizi yaptık. Şu anda köpeğin genel durumu iyi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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