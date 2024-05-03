Ev olarak kullandıkları bu yerin küçük ama huzur verdiğini vurgulayan Kapusuz, "Burası 25 metrekare anca gelir. Öyle çok büyük bir yer değil ama insan yaşadığı yeri severse her yerde yaşar. Biz burada hiç sıkıntı çekmedik, üzülmedik. Evimiz yok demedik, yıllarca sabırla bekledik. Allah nasip etti, şimdi kocaman evim var. Burayı da yine kullanıyorum ama insan mutlu olmasını bilirse böyle yerde de mutlu oluyor" diye konuştu.