Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, "İhracatımız nisanda 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Bu (yıllık bazda) yüzde 0,13 artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni Ramazan Bayramı tatili" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde düzenlenen basın toplantısı ile 2024 yılının Nisan ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Toplantıda Bakan Bolat’ın yanı sıra TİM Başkanı Mustafa Gültepe, meclis üyeleri ve çok sayıda iş insanı hazır bulundu.

Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 0,1 oranında artışla 19 milyar 271 milyon dolar, ithalat yüzde 4,2 oranında artışla 29 milyar 171 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise, ihracat yüzde 2,7 oranında artışla 82 milyar 873 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 oranında azalışla 113 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Bolat, "2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 0,1 oranında artarak 19 milyar 271 milyon dolar, İthalat, yüzde 4,2 oranında artarak 29 milyar 171 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 2,6 oranında artarak 48 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, yüzde 2,7 oranında artarak 82 milyar 873 milyon dolar, İthalat, yüzde 8,9 oranında azalarak 113 milyar 117 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 4,3 oranında azalarak 195 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 2,71 puan azalarak yüzde 66,1 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,69 puan azalarak yüzde 73,8 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,91 puan azalarak yüzde 77,4 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.