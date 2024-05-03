25 Mayıs'ta olağan seçimli genel kurul düzenleyecek olan Galatasaray seçime iki adayla gidiyor. Bir hafta önce adaylığını yıllık olağan bütçe toplantısında duyuran Dursun Özbek'e rakip çıktı. Prof. Dr. Süheyl Batum, 25 Mayıs'taki seçime aday oldu.

LİSTELER 16.00'YA KADAR TESLİM EDİLMELİ

Galatasaray'da başkan adayları, yönetim kurulu ve diğer kurul listelerini bugün teslim etmek durumunda. Dursun Özbek'in de Süheyl Batum'un da listelerine dair son düzenlemeleri yaparak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne gelerek listelerini bizzat vermesi bekleniyor.

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ÖZBEK'İN LİSTESİNE YENİ İSİMLER Dursun Özbek mevcut yönetim kurulundan birçok isimle devam ederken yönetim kuruluna üç yeni üye alacak. Özbek'in listesinde Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu ve Fatih Demircan eklenecek. Metin Öztürk ve Eray Yazgan gibi aktif yöneticiler yeni yönetimde de yer alacak. ALBAYRAK VE TİMUR'UN DURUMU... Abdurrahim Albayrak'ın durumu son saatlerde netleşecek. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ise yönetim kurulu listesinde değil; Sportif AŞ'de olacak.

BATUM'A ÜNAL AYSAL'DAN DESTEK Adaylık çalışmalarına kısa bir süre önce başlayan Süheyl Batum ise Galatasaray camiasının önde gelen eski başkanlarından Ünal Aysal'dan destek aldı. Aysal'ın dışında yine eski başkanlardan Alp Yalman'ın yönetim kurulu listesinde yer alacağı; Rezan Epözdemir ve Mete İkiz gibi eski yöneticilerin de yönetim kurulunda önemli görevler alacağı belirtiliyor.