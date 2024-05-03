Silivri'de tartıştığı babasını öldüren şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay dün gece saatlerinde yaşandı. Baba Selamet Kanat, 22 yaşındaki oğlu O. Kanat ile evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

SAKLANDIĞI BARAKADA YAKALANDI Tartışma sırasında bıçak darbeleriyle babasını ağır yaralayan O. Kanat, kendisine de zarar verdi.

REKLAM Evden kaçarak izini kaybettiren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheli sabah saatlerinde saklandığı barakada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri baba Selamet Kanat'ın (52) hayatını kaybettiğini belirledi.