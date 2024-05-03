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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silivri'de evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı - Son dakika haberler

        Silivri'de tartıştığı babasını öldürdü!

        İstanbul Silivri'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla öldürdü. Kaçan saldırgan saklandığı barakada yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:00
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        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
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        Silivri'de tartıştığı babasını öldüren şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        DHA'nın haberine göre olay dün gece saatlerinde yaşandı. Baba Selamet Kanat, 22 yaşındaki oğlu O. Kanat ile evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        SAKLANDIĞI BARAKADA YAKALANDI

        Tartışma sırasında bıçak darbeleriyle babasını ağır yaralayan O. Kanat, kendisine de zarar verdi.

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        Evden kaçarak izini kaybettiren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheli sabah saatlerinde saklandığı barakada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri baba Selamet Kanat'ın (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından Kanat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #son dakika
        #Selamet Kanat
        #Silivri
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