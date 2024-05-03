Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den talip var! - Son dakika Beşiktaş transfer haberi - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den talip var!

        Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, sergilediği performansla Avrupa'da transferin gözdesi haline geldi. Birçok kulübün takip ettiği 19 yaşındaki forvete bu kez İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ta bu sezon yıldızını parlatan Semih Kılıçsoy'a, Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

        2

        Birçok kulüp tarafından takip edilen 19 yaşındaki forvete son olarak İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United talip oldu.

        3

        İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre; Michail Antonio'nun ilerleyen yaşı sebebiyle West Ham United'ın genç bir forveti kadrosuna katmak istediği ve adaylardan birinin de Semih Kılıçsoy olduğu belirtildi.

        4

        Semih Kılıçsoy'un fiziksel özelliklerinin West Ham'ın oyun anlayışına son derece uygun olduğu ifade edilirken, Londra ekibinin bu nedenle genç yıldızı listenin en başına aldığı vurgulandı.

        5

        BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 25-30 MİLYON EURO

        Öte yandan Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.

        6

        West Ham'ın yakın zamanda siyah-beyazlı ekibe teklifte bulunmaya hazırlandığı yazıldı.

        7

        Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtilen Semih için en şanslı takımın şu anda West Ham olduğu, Londra ekibinin de bundan faydalanarak Semih'i ikna etmek istediği kaydedildi.

        8

        19 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 11 gol atarken, 2 de asist kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Şifayı bitkide buldu... İlk kez kayıt altında!
        Şifayı bitkide buldu... İlk kez kayıt altında!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!