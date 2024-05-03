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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü - Antalya haberleri

        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Mine Elmacıoğlu'na çarparak ölümüne neden olan ve 1.99 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü 42 yaşındaki Sabri Balat tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:38
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        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
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        Antalya'da kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Alanya ilçesi Seki Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi.

        YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

        Bölgedeki serada çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55), yolun karşısına geçerken Sabri Balat idaresindeki otomobil çarptı.

        YOLA SAVRULDU, OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre yola savrulan Elmacıoğlu, yerde hareketsiz kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mine Elmacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        KIYAFETİ OTOMOBİLİN CAMINDA KALDI

        Elmacıoğlu'nun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Bu arada, Mine Elmacıoğlu'na ait bir kıyafetin otomobilin ön camında kaldığı görüldü.

        BİRÇOK SUÇTAN SABIKA KAYDI ÇIKTI

        Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Sabri Balat'ın yapılan kontrolde 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca 'tehdit', 'suç üstlenme', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından sabıkası bulunduğu belirlenen Balat, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Sabri Balat çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

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