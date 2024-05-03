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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!

        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!

        İstanbul Silivri'deki, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat, "Neden tahliye kararı uygulanmıyor" diyerek sinir krizi geçirdi. Kendine zarar veren Dilan Polat'ın tedavisinin cezaevinde yapıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:30
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        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti.

        6 AYDIR CEZAEVİNDE BULUNUYOR

        DHA'da yer alan habere göre 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı. 19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan ‘Kara para aklama’ soruşturması kapsamında ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

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        TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLMİŞTİ

        Ayrıca Küçükçekmece Adliyesinde devam eden Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili devam eden davada da tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

        KENDİSİNE ZARAR VERDİ

        Dilan Polat tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde sinir krizi geçirdi. ‘Neden tahliye kararı uygulanmıyor’ diyen Dilan Polat kendine zarar verdi.

        VÜCUDUNDA KESİKLER VE MORLUKLAR

        Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat’ın tedavisi cezaevinde yapıldı. Avukatı Hüseyin Kaya, Polat'ın şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Kaya, Dilan Polat'ın psikolojik durumunun kötü olduğu ve hastaneye sevk edilme ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

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