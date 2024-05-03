Gazetecilere saldırı
Serenay Sarıkaya, Fatih'teki bir mekânda sahne alan sevgilisi Mert Demir'i dinlemeye gitti. Çifti, kamuya açık alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, mekândan çıkan bir kişinin saldırısına uğradı
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in birlikteliği aylardır biliniyor. Nisan başında gittikleri Milano dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda, 10 gün önce de Kuruçeşme'deki bir mekândan çıkarken el ele görüntülendiler.
Sözün özü; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir birlikteliğinin gizli - saklı bir yanı kalmadı.
Ne var ki...
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, Fatih'teki bir mekânda sahne alan sevgilisi Mert Demir'i dinlemeye gitti. Fakat çifti, mekân çıkışı kamuya açık bir alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, saldırıya uğradı.
"BASIN GİDİN BURADAN"
Mekândan çıkan bir kişi, hakaret ederek; "Basın gidin buradan" diyerek gazetecileri göndermeye çalıştı.
Aynı kişi, önce gazetecilere tekme - tokat saldırdı. Ardından da çevredeki evlere seslenip destek istedi. Evlerin birinden çıkan bir adamla birlikte gazetecilere hakarette bulunup, fiziksel saldırıya devam etti.
Aynı kişiler, gitmek isteyen gazetecilerin araçlarına tekme ve yumruklarla zarar verdi.
Gazeteciler, adeta canlarını zor kurtardı.