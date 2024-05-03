Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in birlikteliği aylardır biliniyor. Nisan başında gittikleri Milano dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda, 10 gün önce de Kuruçeşme'deki bir mekândan çıkarken el ele görüntülendiler.

Sözün özü; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir birlikteliğinin gizli - saklı bir yanı kalmadı.

Ne var ki...