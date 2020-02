Çankırılılar Hasan Maden’e aile oldu Çankırılılardan sokakta yaşayan hemşehrileri için örnek dayanışma Hasan Maden ile ilgili süreci Çankırı Federasyon Başkanı açıkladı "Sadece Hasan’a değil Hasanlara sahip çıkmalıyız"

Ankara’da sokakta yaşarken sosyal medyaya düşen videosu sonrasında bir anda hayatı değişen Hasan Maden’e tüm Çankırı aile olarak durumuna el attı.

Sosyal medyadaki videosunun ardından tüm Çankırılılar da, hemşehrilerine sahip çıkmak için kolları sıvadı. Hasan’a adeta aile olan Çankırılılar, örnek bir dayanışmaya imza attı. Başkent sokaklarında hayatını sürdürdüğü esnada sosyal medyada görüntüsü paylaşılan ve söyledikleriyle binlerce insanın yüreğine dokunan 29 yaşındaki Hasan Maden, kendisi gibi Çankırılı bir iş adamının Ankara'daki fabrikasında makine bakım bölümünde çalışmaya başladı. Video sonrasında harekete geçtiklerini anlatan Çankırı Dernekler Federasyon Başkanı Adem Can, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.



"Çankırılılar olarak Hasan’a sahip çıkmaya gayret gösterdik"

Süreci İHA’ya aktaran Başkan Can, "Sadece Çankırı Dernekler Federasyonu olarak değil, buradaki ve Ankara'daki Çankırı milletvekilleri, dernek başkanlarımız, iş adamlarımız ile birlikte bu işe gönül verdik. Sağ olsun devletimiz, dernek başkanlarımız ve siyasilerimiz Hasan’a sahip çıkmaya gayret gösterdik. Biz Hasan’ın rahatsızlığı döneminde sürekli istişarelerde bulunduk. Sağ olsun NATA şirketler sahibi Namık Tanık kendisine sahip çıktı. Ona da biz haber vermiştik böyle bir durum olduğunu. Sadece Hasan değil Hasan’ın vesilesiyle Hasanlara sahip çıkılması gerektiğini kendi aramızda karar verdik. Sokakta kalan bu tür arkadaşlarımıza karşı devlet millet iş birliği ile el ele iş adamlarımızın katkılarıyla bu tür insanlarımıza sahip çıkma noktasında adımlar atıldı. Bu bir sosyal faaliyet bizim için de. Bu türdeki vatandaşlarımıza sahipsiz kalanlara sahip çıkmak amacımız" şeklinde konuştu.



"Hasan gibi aile olmamız gereken daha nice Hasanlar var"

Konuşmasını sürdüren Can, "Dolayısıyla sadece Hasan söz konusu değil. Hasan gibi binlerce Hasan var bunlara da devletimizin desteğiyle iş adamlarımızın, siyasilerimizin desteğiyle sahip çıkmaya gayret gösteriyoruz. Hasan meselesine gelince de Hasan’a biz vesile olduk. Bizi arayan bir çok iş adamı oldu. Biz de birçok iş adamımızı aradık. Neticede buna sahip çıkan iş adamımızdan Allah razı olsun. Tüm Çankırılılar adında da ona teşekkür ediyorum. Ankara Valimize, İçişleri Bakanlığımıza kimler dahil olduysa teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüştüğümde de ’vaktini enerjini boşa harcama. Senin yerin sokaklar değil senin yerin bizim memleketimiz Ilgaz. Bizim gençlik kollarımız var. Onlarla faaliyet göster ve enerjini bu tür şeylere harca’ diye bir görüşmem oldu. Sağ olsun Namık bey de iş verdi işine başladı. Valilik sahip çıktı, inşallah biz de takip etmek suretiyle Hasan’ı hem gençlik kollarımıza hem de Hasanlara onun vesilesiyle katkı sağlamaya gayret göstereceğiz. Şimdi Hasan küçük yaşlarda annesiz babasız kalmış dolayısıyla annesi babası olan çocukları bile şu zamanda zor yetiştiriyoruz. Biz bir aileyiz dedik. Dernekçilik bir aile demek, iyi gününde kötü gününde bir arada olmak demek. Hasan da bizim evladımız biz onun hem annesi hem babası hem de kardeşleri olmaya gayret gösteriyoruz, göstereceğiz de. Sadece Hasan değil Hasan gibi sokakta kalmış vatandaşlarımıza yardımı bizim asli vazifemiz olarak görüyoruz. Elimizden gelen desteği göstereceğiz. İnşallah başarılı oluruz" ifadelerine yer verdi.

