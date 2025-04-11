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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 NİSAN 2025: Altında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 11 Nisan 2025 Cuma haftanın son işlem günü için araştırılmaya başlandı. Dolardaki düşüş, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı, küresel ekonomik durgunluk beklentisi gibi birçok etken yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Ons altının fiyatı 3220 dolar ile rekor tazeledi. Altının gram fiyatı ise saat 7.35 itibarıyla 3 bin 930 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 11.04.2025 - 08:30
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem günü için araştırılıyor. Dolardaki düşüş ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı sonrası altın rekor kırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu. Altının ons fiyatı 3 bin 220 doları aşarak bugün de rekor tazeledi. Ons fiyatı son 12 ayda yüzde 36 ve bu yıl yüzde 20'den fazla arttı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3871 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3871 lira, en yüksek de 3944 lirayı gördü. Şu sıralar 3930 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.929,7860

        Satış: 3.930,3000

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.217,5100

        Satış: 3.218,2500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.287,6600

        Satış: 6.425,9800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.151,3300

        Satış: 25.625,6300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.910,00

        Satış: 26.150,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.546,75

        Satış: 12.863,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.172,17

        Satış: 25.648,13

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.646,23

        Satış: 26.294,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.172,27

        Satış: 3.107,02

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.625,44

        Satış: 3.825,26

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 64.377,00

        Satış: 65.426,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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