Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 11 Nisan 2025 Cuma haftanın son işlem günü için araştırılmaya başlandı. Dolardaki düşüş, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı, küresel ekonomik durgunluk beklentisi gibi birçok etken yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Ons altının fiyatı 3220 dolar ile rekor tazeledi. Altının gram fiyatı ise saat 7.35 itibarıyla 3 bin 930 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...
Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem günü için araştırılıyor. Dolardaki düşüş ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı sonrası altın rekor kırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu. Altının ons fiyatı 3 bin 220 doları aşarak bugün de rekor tazeledi. Ons fiyatı son 12 ayda yüzde 36 ve bu yıl yüzde 20'den fazla arttı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3871 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3871 lira, en yüksek de 3944 lirayı gördü. Şu sıralar 3930 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.929,7860
Satış: 3.930,3000
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.217,5100
Satış: 3.218,2500
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.287,6600
Satış: 6.425,9800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.151,3300
Satış: 25.625,6300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.910,00
Satış: 26.150,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.546,75
Satış: 12.863,40
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.172,17
Satış: 25.648,13
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.646,23
Satış: 26.294,70
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.172,27
Satış: 3.107,02
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.625,44
Satış: 3.825,26
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 64.377,00
Satış: 65.426,00