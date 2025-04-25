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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2025: Altın düşüşte ! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yerini korurken altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulanan tarifelere ilişkin yaptığı güvercin açıklamalar altına olan talebi durdurdu. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 08:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:23
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        1

        Altın fiyatları 25 Nisan Cuma verileri araştırılıyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yerini korurken altında düşüş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Powell'ı görevden almayacağını ve Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinde gevşemeye gidileceğine yönelik açıklamaları piyasalardaki risk algısını azalttı ve altına olan talep gerilemeye başladı. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 25 Nisan 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 4129 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4097 lira, en yüksek de 4165 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4072 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.071,7700

        Satış: 4.072,2270

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.294,2100

        Satış: 3.294,9900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.515,9700

        Satış: 6.659,2000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.064,8700

        Satış: 26.556,5700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.784,00

        Satış: 26.987,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.994,79

        Satış: 13.322,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.073,82

        Satış: 26.565,84

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.219,96

        Satış: 27.907,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.247,52

        Satış: 3.190,51

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.747,73

        Satış: 3.947,29

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.563,00

        Satış: 67.536,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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