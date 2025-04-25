Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yerini korurken altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulanan tarifelere ilişkin yaptığı güvercin açıklamalar altına olan talebi durdurdu. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 25 Nisan Cuma verileri araştırılıyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yerini korurken altında düşüş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Powell'ı görevden almayacağını ve Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinde gevşemeye gidileceğine yönelik açıklamaları piyasalardaki risk algısını azalttı ve altına olan talep gerilemeye başladı. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 25 Nisan 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 4129 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4097 lira, en yüksek de 4165 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4104 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış:4.104,0040
Satış: 4.104,4370
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.348,25
Satış: 3.350,60
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.566,4100
Satış: 6.710,7500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.265,6300
Satış: 26.760,9300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.073,00
Satış: 27.304,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.085,77
Satış: 13.415,31
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.253,57
Satış: 26.748,57
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.413,63
Satış: 28.105,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.272,40
Satış: 3.222,11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.788,15
Satış: 3.993,47
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.265,00
Satış: 68.312,00