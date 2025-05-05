Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 5 Mayıs 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın 2 haftalık kaybından sonra bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yükselişe geçti. Anlık verilere göre, saat 07.20 itibarıyla atının gram fiyatı 4033 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...
Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın, bu yılki ilk arka arkaya haftalık kaybının ardından yükseldi. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde belirsiz görünümü değerlendiriyor. Anlık verilere göre ons altın 3270 TL’den, çeyrek altın 6594 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.032,9850
Satış: 4.033,4810
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.269,9500
Satış: 3.270,7600
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.452,8400
Satış: 6.594,8000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.811,3400
Satış: 26.298,5400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.709,00
Satış: 26.869,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.867,12
Satış: 13.191,43
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.814,92
Satış: 26.302,18
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.963,26
Satış: 27.644,34
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.241,07
Satış: 3.180,80
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.737,24
Satış: 3.933,09
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.361,00
Satış: 67.276,00