Altın fiyatları, ABD ekonomisine dair artan endişeler ve hükümetin kapanma olasılığının yarattığı risk algısıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Altın, Çarşamba günü ons başına 4.038 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece ons altın tarihinde ilk kez 4 bin dolar eşiğini aşmış oldu. Küresel piyasalardaki yükseliş, iç piyasaya da rekor olarak yansıdı. Gram altın 5 bin 414 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim 2025 güncel altın fiyatları.