2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız'da Şenol Güneş ve İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalar yapıyor.

İrfan Can Kahveci: Dün üzücü bir olay yaşandı. Ama bizim insanımızın her zamanki gibi misafirperver davranacağını ve Türkiye'de onları güzel ağırlayacağını düşünüyorum.

"Biz sahanın içerisine konsantre ve motiveyiz, saha dışıyla yetkililer ilgilenecektir. Biz, Fransa galibiyetini taçlandırmak istiyoruz. Fransa'yı yendik, İzlanda'yı da yeneceğimizi düşünüyorum"

ŞENOL GÜNEŞ: Futbola dostluk, ırk, dil, din ayrımı olmadan bir olgu olarak bakıyoruz. İzlanda Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda sempati topladı. Her ülkenin olduğu gibi onların da büyük bir hikayeleri vardır. Ben 43 seneden sonra buraya geldim. Şehir çok büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş. İzlanda temiz bir ülkeydi, saf, insanları sıcak ve samimiydi. İzlanda hakkında hep iyi izlenimlerimiz vardı ama bu değişmiş.

Burası nüfus olarak küçük bir ülke.

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