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Haberler Magazin Cansu Dere: Yalnızlık şahane! - Magazin haberleri
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Cansu Dere: Yalnızlık şahane!

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Cansu Dere, "Yalnızlık, kendin tercih ettiğinde şahane bir şey. Herkesin yalnız kalabilmesi lazım" şeklinde konuştu

Cansu Dere: Yalnızlık şahane! - Magazin haberleri
"Yalnızlık şahane!"
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Ünlü oyuncu Cansu Dere, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Vogue dergisine konuşan Dere, yalnızlığı çok sevdiğini ifade etti.

"ŞAHANE BİR ŞEY"

Konuyla alakalı konuşan Cansu Dere, "Yalnızlık, kendin tercih ettiğinde şahane bir şey. Herkesin yalnız kalabilmesi lazım" dedi.

"TEMİZ İLİŞKİLERİ OLUR"

Dere, ayrıca, "İnsanlar yalnız kalabilirse mecburiyetten kurtulur. Mecburi ilişkiler olmaz hayatında, temiz ilişkileri olur. Sadece kadın-erkek ilişkisi için konuşmuyorum. Arkadaşlık ilişkileri de buna dahil" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Instagram

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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