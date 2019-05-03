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Kadir ve Cansız hesaplaşmasında neler yaşanacak?

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 20. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu. Veli’nin Kadir’e, Zarif’in Cansız olmadığı yalanını söylediği, şüphelerinin peşinden giden Kadir’in, Zarif’in gerçekte Cansız olduğunu öğrendiği ve bölüm finalinde de Haydar, ekibi ve Kadir ile Cansız ve adamlarının karşı karşıya geldiği bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Çarpışma

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 20. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu. Veli’nin Kadir’e, Zarif’in Cansız olmadığı yalanını söylediği, şüphelerinin peşinden giden Kadir’in, Zarif’in gerçekte Cansız olduğunu öğrendiği ve bölüm finalinde de Haydar, ekibi ve Kadir ile Cansız ve adamlarının karşı karşıya geldiği bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi.

ÇARPIŞMA #KADER ETİKETİYLE YİNE SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE YER ALDI!

‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 73 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #kader etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 8 saat 35 dakika, #çarpışma etiketi ise 3 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.  ‘Çarpışma’, 20. bölümüyle; ABC1’de yüzde 4.08 rating  ve yüzde 9.39 izlenme payı, AB’de yüzde 3.53 rating ve yüzde 9.01 izlenme payı, Total’de ise yüzde 2.61 rating  ve yüzde 6.26 izlenme payı elde etti.



VELİ, ZARİF’İN CANSIZ OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ!

Kadir ile Zarif arasında hesaplaşma yaşandı. Kadir, aklındaki soruyu; Zarif’in Cansız olup olmadığını Veli’ye sordu. Veli, Cansız’ı açık etmedi ve Kadir’e onun Cansız olmadığı yalanını söyledi. Kadir’in baba katili olmasından büyük endişe eden Zeynep, bu anlarda yoğun bir stres yaşadı. Kadir, Veli’nin sözüne güvenmedi ve Zarif’i serbest bırakmadı.

“Cansız bu adam mı?”

 



KADİR ŞÜPHELERİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ!

Kadir, Zarif’i bir depoya getirdi ve orada alıkoydu. Kadir, Zarif’in gerçek kimliğini öğrenmek için önce Asiye’nin yardımcısı Bahar’ı sorguya çekti ve Asiye ile onu yüzleştirdi. Cansız’ın ölümle tehdit ettiği Bahar ve Kadir’i koruma güdüsüyle hareket eden Asiye, Kadir’e yalan söyledi. Kadir bu hamlesinden aradığı cevapları alamadı. Kadir, Başkomiser Ahmet’i Cansız’ın adamlarının elinden ve ölümden son anda kurtardı. Ahmet, Cansız ismini duymadığını söylese de, Kadir’in fotoğrafını gösterdiği Zarif’in onu kollayan kişi olduğunu söyledi. Kadir böylece, Zarif’in gerçekte Cansız olduğunu anladı.

Cansız’ın kimliği ortaya çıkıyor:





ZEYNEP, HAYDAR’A GERÇEKLERİ ANLATTI!

Zeynep,  Kadir’in Cansız’ı öldürmesini engellemesi için son çare olarak Haydar’a gitti. Zeynep, Haydar’a tüm gerçekleri anlattı. Cansız’ın Kadir’in babası olduğunu öğrenen Haydar şoke oldu.



CEMRE, BELMA VE DEMİR’E AĞIR BİR DARBE VURDU!

Veli, Belma ve Demir’in ihanet videosunu Zeynep’e, Zeynep de Cemre’ye verdi. Cemre, babasının cenazesine gelen Belma ve Demir’in karşısına çıktı ve Selim’e yaptıkları ihanetin belgesini onlara verdi. Selim’in mirasından pay alamayacaklarını anlayan Belma ve Demir büyük şok yaşadı. Cemre ayrıca, Demir hakkında meslekten men edilmesi için baroya dilekçe verdiğini de söyledi. Demir, Cemre’nin bu hamlesi ile ikinci bir darbe daha aldı.

Belma ve Demir’e büyük şok:

 





KADİR, CANSIZ’A GİTTİ!

Zarif’in Cansız olduğunu öğrenen Kadir, büyük bir öfkeyle emniyetten çıktı. Haydar ve ekibi onu engellemeye çalışsa da başarılı olamadılar. Kadir, Cansız’ı alıkoyduğu depoya doğru hızla yola çıktı. Haydar ve ekibi de onu takip etti. Kadir’in polislerle birlikte depoya geldiğini öğrenen Cansız, Kadir’in gerçeği öğrendiğini anladı. Cansız’ın adamları onu depodan çıkardı. Bu sırada Kadir depoya geldi. Cansız ve adamları kaçamadan Kadir’le karşı karşıya kaldı.



Kadir ve Cansız karşı karşıya:

 



YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!

Kadir, Cansız’ı öldürebilecek mi? Cansız’dan yeni bir hamle gelecek mi?  Kadir’i takip eden Veli’nin planı ne? Yaşananlar, Zeynep ve Asiye’yi nasıl etkileyecek? Kerem ve Cemre’yi neler bekliyor? Tüm bu sorular ve daha fazlası ‘Çarpışma’nın yeni bölümünde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşanacak.



Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu  Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.



‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Çarpışma’nın 21. bölümünden ilk sahne:

 

 

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