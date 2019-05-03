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Çarpışma 21. yeni bölüm ilk sahne: Kadir’i şoke eden gerçek!

Çarpışma'nın bu akşam yayınlanan 20. son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çarpışma'da Kadir, yedi yaşındayken ölen kardeşi Murat hakkında öğrendiği gerçeklerle şok oluyor. İşte Çarpışma 21. yeni bölüm fragmanı ve 20. son bölüm

Çarpışma

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 21. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Tayfun’un, Kadir’in yedi yaşındayken ölen kardeşi Murat hakkında yaptığı araştırmadan öğrendiklerini anlattığı sahnede, Kadir duydukları ile şoke oluyor.

ÇARPIŞMA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA’NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 20. bölümünde; Kadir ile Zarif arasında hesaplaşma yaşandı. Kadir, aklındaki soruyu; Zarif’in Cansız olup olmadığını Veli’ye sordu. Veli, Kadir’e onun Cansız olmadığı yalanını söyledi. Zeynep, bu anlarda yoğun bir stres yaşadı. Kadir, Zarif’i bir depoya getirdi ve orada alıkoydu. Kadir, Zarif’in gerçek kimliğini öğrenmek için önce Asiye’nin yardımcısı Bahar’ı sorguya çekti ve Asiye ile onu yüzleştirdi. Cansız’ın ölümle tehdit ettiği Bahar ve Kadir’i koruma güdüsüyle hareket eden Asiye, Kadir’e yalan söyledi. Kadir, Başkomiser Ahmet’i Cansız’ın adamlarının elinden ve ölümden son anda kurtardı. Ahmet, Kadir’in fotoğrafını gösterdiği Zarif’in onu kollayan kişi olduğunu söyledi. Kadir böylece, Zarif’in gerçekte Cansız olduğunu anladı. Zeynep, Kadir’in Cansız’ı öldürmesini engellemesi için son çare olarak Haydar’a gitti. Cansız’ın Kadir’in babası olduğunu öğrenen Haydar şoke oldu. Veli, Belma ve Demir’in ihanet videosunu Zeynep’e, Zeynep de Cemre’ye verdi. Cemre, Belma ve Demir’in karşısına çıktı ve Selim’e yaptıkları ihanetin belgesini onlara verdi. Selim’in mirasından pay alamayacaklarını anlayan Belma ve Demir büyük şok yaşadı. Zarif’in Cansız olduğunu öğrenen Kadir, büyük bir öfkeyle emniyetten çıktı. Haydar ve ekibi onu engellemeye çalışsa da başarılı olamadılar. Kadir, Cansız’ı alıkoyduğu depoya doğru hızla yola çıktı. Haydar ve ekibi de onu takip etti. Kadir’in polislerle birlikte depoya geldiğini öğrenen Cansız, Kadir’in gerçeği öğrendiğini anladı. Cansız’ın adamları onu depodan çıkardı. Bu sırada önde Kadir, arkada Haydar ve ekibi depoya geldi. Cansız ve adamları kaçamadan Kadir, Haydar ve ekibi ile karşı karşıya kaldı.

ÇARPIŞMA 20. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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