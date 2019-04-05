Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 16. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu. Cansız’ın Kadir’e yeni bir pusu kurduğu, cezaevinde ölümle yüz yüze gelen Kerem’in sonunda özgürlüğüne kavuştuğu, bölüm finalinde de; Zeynep’in Cansız’ı arayıp Kadir’in onun oğlu olduğunu söylediği ve Selim’in Kadir’i vurduğu bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi. Çukur dizisiyle yapılan crossover (çapraz geçiş) ile Yamaç’ı canlandıran Aras Bulut İynemli, Vartolu’ya hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, Selim’i oynayan Öner Erkan ve Medet karakteri Mustafa Kırantepe’nin konuk olarak yer aldığı bölümde, kayıp olan Sena’nın (Dilan Çiçek Deniz) bulunması için, Veli ve Cansız yardım etti. Bölüm izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.







ÇARPIŞMA #BABALARVEOĞULLAR ETİKETİYLE ZİRVEDE!



‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 49 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #babalarveoğullar etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 9 saat, dünyada 1saat 30 dakika, #çarpışma etiketi ile de 2 saat 40 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 16. bölümüyle; ABC1’de yüzde 4.72 rating ve yüzde 10.31 izlenme payı, AB’de yüzde 4.23 rating ve yüzde 10.24 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.53 rating ve yüzde 8.06 izlenme payı elde etti.







CANSIZ, KADİR’İ KIŞKIRTTI!



Kadir, köşeye sıkışan Selim’den; Kerem’i özgürlüğüne kavuşturmasını, Cansız’ı ona vermesini ve Cemre’nin annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatmasını istedi. Tam bu sırada Cansız, ilk kez Kadir’i aradı, onları gördüğünü ima etti, kendisini bulması için ona 48 saat mühlet verdi ve aksi halde onu öldüreceğini söyledi. Cansız’ın kendisini takip ettiğini anlayan Kadir delirdi.







KEREM’E ÖLÜM TUZAKLARI KURULDU!



Selim ve Veli, cezaevindeki Kerem’e ölüm tuzakları kurdu. Kerem’e ilk saldırıyı Veli’nin ayarladığı iki gardiyan yaptı ve onu intihar süsü vererek öldürmeye çalıştı. Kerem bu tuzaktan kendi çabası ile son anda kurtuldu. Kerem’e ikinci saldırıyı da yine Veli’nin ayarladığı, koğuşundaki mahkumlar yaptı. Kerem bu saldırıyı da Kadir’in koğuşuna herkesten habersizce yerleştirdiği, Metin adlı polisin desteğiyle savuşturdu.







KADİR, CEMRE, ZEYNEP VE SERPİL, KEREM İÇİN SEFERBER OLDU!



Kerem’i özgürlüğüne kavuşturmak için Kadir ve Cemre var güçlerini ortaya koydu. Zeynep ve Serpil de başka bir koldan onlara destek oldu. Zeynep’in ikna ettiği Meral, Yakup’un yerini söyledi ve Kadir onu yakaladı. Kadir, Ömer’e gitti, Ömer, Kadir’in sözlerinin ardından oğlunu satmadı ve Selim ile Demir’in oyunu bozuldu. Cemre de Kerem’in ustasıyla konuştu. Tamirhanedekiler Kerem’in aleyhine olan ifadelerini geri çekti. Sonunda Kerem’in suçsuzluğu ortaya çıktı ve özgürlüğüne kavuştu.







SELİM, KADİR’İ VURDU!



Kadir, Zarif’ten onu Cansız’a götürecek yeni bir isim öğrendi. Bunun Cansız’ın kurduğu yeni bir pusu olduğundan habersiz olan Kadir, tam bir ölüm kafesinin içine girdi. Bu sırada Zeynep, Cansız’ı aradı ve Kadir’in onun oğlu olduğunu söyledi. Cansız ve Kadir’den Adem’in intikamını almaya ant için Veli de, Kadir’i öldürmek üzere Selim’le bir plan yaptı. Cansız, Zeynep’ten öğrendikleriyle son anda Kadir’in vurulmasına engel olmaya çalışsa da, Selim, Kadir’i vurdu.







YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!



Selim’in kurşunlarının hedefi olan Kadir ölecek mi? Zeynep’ten Kadir’in oğlu olduğunu öğrenen Cansız ne yapacak? Cansız ile Veli ve Selim arasında neler yaşanacak? Kerem ve Cemre’yi neler bekliyor? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.





Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu , Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.