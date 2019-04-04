İşte Çarpışma’nın 16. Bölüm 2. Ön İzlemesi:

‘Çarpışma’nın yine nefeslerin tutularak izleneceği bu akşam ekrana gelecek 16. bölümünün konusu şöyle; Kadir, Selim’den istediklerini tek tek sıralar. Tam da bu sırada Cansız, Kadir’i arar, onları gördüğünü ima eder, kendisini bulması için Kadir’e 48 saat süre verir ve aksi halde onu öldüreceğini söyler.
Cansız’ın kendisini izlediğini anlayan Kadir delirir. Masadan kalkarken Kadir de istediklerini yerine getirmesi için Selim’e 48 saat mühlet verir. Veli, Cansız ve Kadir’e büyük acılar yaşatarak Adem’in intikamını alacağına ant içerken, Cansız kaseti bulup getirmesi için Veli’ye de 48 saat süre verir. Herkes için zaman geriye doğru işlemeye başlar ve sürenin sonunda birileri kazanırken, birileri kaybedecektir. Öte yandan Kadir ve Cemre, Kerem’i cezaevinden çıkarmak için var güçleriyle çalışır. Zeynep ve Serpil de başka bir koldan onlara destek verir. Kerem’i özgürlüğüne kavuşturacak yollardan birisi Yakup’a, birisi Meral’e bir diğeri de Ömer’e çıkmaktadır.
Cezaevindeki Kerem’i ise Veli ve Selim’in kurduğu ölüm tuzakları beklemekte ve geçen her bir saniye aleyhine işlemektedir. Bir taraftan da Cansız’ın peşinde olan Kadir, Zarif’ten onu Cansız’a götürecek yeni bir isim öğrenir. Bunun Cansız’ın yeni bir pususu olduğundan habersiz olan Kadir ölüm kafesine girer. Ancak oyun kurucu sadece Cansız değildir. Cansız’ın oğlu olduğunu bilmediği Kadir’i öldürerek, Cansız’dan ve Kadir’den Adem’in intikamını almak isteyen Veli ile Kadir’in kılıcını boynunda, Cansız’ın gazabını nefes aldığı her anda hisseden Selim de satranç masasındadır. Ve kurşunlar Kadir’in üzerine yağmur gibi yağmaya başlar, etraf ‘Yusuf’ haykırışlarıyla dolar, zaman durur…
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!
İşte Çarpışma’nın 16. Bölüm 2. Ön İzlemesi:
https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/carpisma-16-bolum-2-on-izlemesi/75199
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.