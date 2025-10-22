Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çaykur Rizespor: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Çaykur Rizespor: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Başakşehir, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 9'a, Başakşehir ise 7'ye çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 22:02 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:41
        Rize'de gol sesi çıkmadı!
        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 9'a, Başakşehir ise 7'ye yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor, Samsunspor'a konuk olacak. Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15’inci dakikada savunmanın ceza sahasından uzaklaştıramadığı topa sahip olan Başakşehir’de Kemen’in şutunda top kalenin sağından dışarı çıktı.

        21’inci dakikada ceza sahası yayın önünde serbest vuruş kazanan Başakşehir’de topu başına geçen Berat’ın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu, kaleci Erdem dışarı çeldi.

        32’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Hojer’in ceza sahası sol kenarından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan döndü. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Laci’nin şutunda top dışarı çıktı.

        37’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Zeqiri’nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Laçi’nin sert şutunu kaleci Muhammed dışarı çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

        61’inci dakikada Başakşehir’de Da Costa’nın rakip ceza sahasında sahip olup, ceza sahasına kadar sürükleyerek kaleye gönderdiği şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topa savunma sahip oldu.

        71’inci dakikada Başakşehir’in atağında Shomurodov’un ceza sahası sağ kenarında kadar sürükleyip, penaltına noktasında gönderdiği pasında topla bulaşan Yusuf’un şutu, savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

        88’inci dakikada Başakşehir’de Crespo’nun savunma arkasına derinlemesine pasında topla buluşan Shomurodov’un ceza sahasına sürükleyip kaleye gönderdiği şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi. Oyun alanına geri dönen topa savunma sahip oldu.

        Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

        STAT: Çaykur Didi

        HAKEMLER: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Gökhan Barcın

        ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk.80 Mithat), Papanikolaou, Laçi, Buljubasic (Dk. 80 Taylan), Zeqiri, Emrecan Bulut (Dk.74 Jurecka), Sowe

        RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali), Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 89 Onur), Umut Güneş, Deniz Türüç (Dk. 64 Yusuf), Kemen (Dk. 46 Crespo), Da Costa (Dk.73 Brnic), Shomurodov

        SARI KARTLAR: Zeqiri, Samet, Mosci, (Çaykur Rizespor)- Costa, Ebosele (RAMS Başakşehir)

