Ceara - Bahia maçı ne zaman?

Ceara ve Bahia, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:30. 17 puanlı Ceara 19. sırada bulunuyor, Bahia 22 puana sahip ve 15. sırada. Ceara son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bahia, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 610 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ceara kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Bahia sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Ceara önceki hafta Vasco da Gama mücadelesinde 2-1 yenildi.

Bahia, Atletico Goianiense karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Ceara, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ceara, kendi sahasında 7 gol attı, 10 gol yedi.

Bahia, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bahia 3 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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