Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!

        Karadeniz Sahil Yolu'nda fırtına hasarının boyutu ortaya çıktı

        Şiddetli fırtına ve sağanak Giresun'da da hasara yol açtı. Kentte Karadeniz Sahil Yolu'nun yanındaki duvar da fırtına da yıkıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların yıktığı duvar ve çökme yaşanan Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.

        Espiye ilçesi Yalı Mahallesi'nde de etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Ordu güzergahında hasara yol açtı.

        REKLAM

        Fırtınanın etkisiyle kıyıda sahil yoluna paralel uzanan beton duvarın bir bölümü, dalgaların alt kısmını aşındırması nedeniyle yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu Güce Kavşağı mevkisinde kara yolunun bir kısmında çökme meydana geldi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye Karayolları ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede uyarıcı levhalar koyarak güvenlik önlemi aldı. Tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı Sahil Yolu'nda etkili fırtına kaynaklı hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. Dalgaların kara yolunun önemli bir kesimine zarar verdiği görüldü. Önlem alınan yolda onarım çalışmalarına, kısa sürede başlanacağı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #giresun
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bakan Bak'tan asansör kazaları hakkında açıklama
        Bakan Bak'tan asansör kazaları hakkında açıklama
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda