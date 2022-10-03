Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetine sahip çıktılar

Yusuf Ataş, vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda annesiyle babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi.

Çelik, yayınladığı gönderide, "Yusuf Ataş kardeşimizin vasiyetine talibim. Ailesiyle irtibat kurmaya çalışacağım. Bu kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek onur olur" ifadelerini kullandı.

YASEMİN SAKALLIOĞLU: GÖSTERİMİN GELİRİNİ ŞİMDİDEN LÖSEV'E BAĞIŞLIYORUM

LÖSEV’e bağışta bulunacağını duyuran Sakallıoğlu, "20 Ekim'deki AKM gösterimden elde edeceğim geliri şimdiden LÖSEV'e bağışlıyorum. Senin gibi yürekli bir evlat yetiştirdiği için o kıymetli ailenin ellerinden her daim öpüyorum" açıklamasını yaptı.