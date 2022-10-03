Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetine sahip çıktılar

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyeti izleyenleri duygulandırdı. Şehidin vasiyetini içeren görüntü ortaya çıktı.
Yusuf Ataş, vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda annesiyle babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi.
Öte yandan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getireceklerini bildirdi.
Çelik, Yasemin Sakallıoğlu ile Şahan Gökbakar da konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
— Çelik Erişçi (@celikerisci) October 2, 2022
ÇELİK: KARDEŞİMİZİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK ONUR OLUR
Çelik, yayınladığı gönderide, "Yusuf Ataş kardeşimizin vasiyetine talibim. Ailesiyle irtibat kurmaya çalışacağım. Bu kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek onur olur" ifadelerini kullandı.
YASEMİN SAKALLIOĞLU: GÖSTERİMİN GELİRİNİ ŞİMDİDEN LÖSEV'E BAĞIŞLIYORUM
LÖSEV’e bağışta bulunacağını duyuran Sakallıoğlu, "20 Ekim'deki AKM gösterimden elde edeceğim geliri şimdiden LÖSEV'e bağışlıyorum. Senin gibi yürekli bir evlat yetiştirdiği için o kıymetli ailenin ellerinden her daim öpüyorum" açıklamasını yaptı.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN LÖSEV'E BAĞIŞ
Şahan Gökbakar da LÖSEV'e 50 bin liralık bağış yaparak, dekontunu takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram, DHA
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