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Haberler Gündem Şehidin vasiyeti duygulandırdı: Lösemili bir kız çocuğunun masraflarını karşılayın
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Şehidin vasiyeti izleyenleri duygulandırdı: Bayramda gidin annemim babamın elini öpün

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyeti izleyenleri duygulandırdı. Şehidin vasiyetini içeren görüntü ortaya çıktı. Ataş vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi.

Şehidin vasiyeti duygulandırdı: Lösemili bir kız çocuğunun masraflarını karşılayın
Şehidin vasiyeti duygulandırdı
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İHA

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş’ın vasiyeti içeren görüntüler ortaya çıktı.
Ataş’ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Birde bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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