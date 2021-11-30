Celil Nalçakan'ın, Serdar Ortaç ile ilişkisini noktalayan Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

Nalçakalan, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Birkaç gündür magazin sitelerinde çıkan haberler var. Bunlarla ilgili bir iki kelam etmek isterim... İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani. Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi? diye düşünüyorum. Seçil hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. bunun dışında bir durum da yok."