"BEN ÖYLE BİR PARA KAZANMIYORUM"

Ergen, kripto paranın güvenli yatırım olarak görülmediği iddialarıyla ilgili sorular üzerine ise, "Ben öyle bir para kazanmıyorum, öyle bir yatırım yapacak gücüm de yok, zaten bir senedir çalışmıyoruz ama dünya buraya göz kırpıyorsa, Elon Musk da boşuna konuşmuyor. Bir şekilde bu yürüyecek. Bir yatırımsa ve dünya bundan bahsediyorsa bunu tanımak ve bilmek lazım" şeklinde konuşmuştu.