"Bu beni çok etkiledi"

Celil Nalçakan: Cüneyt Arkın her hocam gibi dahi kıymetlimdir - Magazin haberleri

'Cüneyt Arkın her hocam gibi dahi kıymetlimdir' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan (43), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla usta sanatçı Cüneyt Arkın (84) ile hakkında yapılan haberlere açıklık getirdi.

Tuluhan Tekelioğlu'nun hazırladığı 'Efsaneler' belgeselinde yer alan Arkın, katıldığı özel gösterimde, gençlerle ilgili değerlendirme yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Gençlerin gözlerinden öperim. Onlar bizim, geleceğimiz umutlarımız, hayallerimiz ama yeterince gençlere önem veriliyor mu? Mesela ben tarihle uğraştım. Konferanslarda tarihten bahsederdim. Çok seviyorlar tarihlerini ama tarih bilinci yok. Gençlerimizin çok şeyi eksik.

"BU NE ALLAH AŞKINA!"

Usta sanatçının bu sözlerine oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından karşılık vermişti.

Nalçakan, "Aman ya... Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına! Size ne, bize ne, başkasının saçından küpesinden dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, Zulme ram etmek yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım!" demişti.

"CÜNEYT ARKIN USTAMDIR!"

Yazdıklarının "Celil Nalçakan'dan Cüneyt Arkın'a ağır sözler" başlığı ile haber yapılması ünlü oyuncuyu kızdırdı.

"Cüneyt Arkın ustamdır!" diyen Celil Nalçakan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Şimdi sevgili magazinci ve gazeteci kardeşlerim, hoş mu 23 Ağustos'ta kurduğum şu cümleyi, sağından solundan kırpıp bugün haber yapmanız? Ayrıca şu yazdığım şeyde fikrimi beyan etmek harici ne gördünüz de "Celil Nalçakan'dan Cüneyt Arkın'a ağır sözler" diye başlık attınız? Cüneyt hoca da üstümde emeği olan her hocam gibi biriciğim ve dahi kıymetlim... Ve inan ki ben bir fikir üstüne tartışmayı hocalarımdan öğrendim!