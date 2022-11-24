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Haberler Magazin Cem Belevi: Sezonu hızlı geçiriyorum - Magazin haberleri
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Cem Belevi: Sezonu hızlı geçiriyorum

Cem Belevi, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni projelerinin olduğunu ifade eden Belevi, "Her şey yolunda. Önümüzde iki tane sinema filmim var. Onlara çalışıyorum yakında çekimlerine başlayacağız. Onun dışında yeni şarkı çalışmalarımız var. Anlayacağınız sezonu hızlı geçiriyorum" dedi

Cem Belevi: Sezonu hızlı geçiriyorum - Magazin haberleri
"Sezonu hızlı geçiriyorum"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Cem Belevi, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan 35 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü isim, "Her şey yolunda. Bir reklam çekimim vardı onunla alakalı geldim gelmişken de eksiklerimi tamamlıyorum" dedi.

"SEZONU HIZLI GEÇİYORUM"

Yeni projelerinin olduğunu dile getiren Cem Belevi, "Önümüzde iki tane sinema filmim var. Onlara çalışıyorum yakında çekimlerine başlayacağız. Onun dışında yeni şarkı çalışmalarımız var. Anlayacağınız sezonu hızlı geçiriyorum. Yoğun çalışıyoruz baya" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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